Wstydliwa wpadka Barcelony, w tle Pajor i Lewandowski. Polacy oburzeni

Barcelona z niemałą wpadką. Oznaczyli Pajor i Lewandowskiego... ale nie jako Polaków

19 marca na facebookowym profilu "Dumy Katalonii" pojawiło się krótkie wideo, w którym wystąpili nasi reprezentanci. W materiale o luźnym charakterze Ewa Pajor, wraz z Robertem Lewandowskim wzięli udział w wyzwaniu, która przypominać miała tradycyjną grę w "czółko". Podczas rozgrywki doszło między innymi do śmiesznej sytuacji, kiedy to Lewandowski nie był w stanie odgadnąć, że na jego karteczce zapisane zostało nazwisko Igi Świątek . Sam filmik prawdopodobnie wzbudziłby w odbiorcach pozytywne odczucia, jednak w sekcji komentarzy momentalnie pojawiła się masa negatywnych opinii. Powód takiej reakcji był bardzo prosty - osoby odpowiedzialne za klubowe media społecznościowe dopuściły się wstydliwego błędu. Lewandowski oraz Pajor zostali bowiem podpisani jako... Indonezyjczycy, a przynajmniej to sugerowały poniższe flagi.

Zarówno polscy, jak i zagraniczni kibice FC Barcelona licznie wyrazili swoje oburzenie w sekcji komentarzy. "Co za flagę wstawiliście, WSTYD!", "Dobrze wiedzieć, że Lewandowski i Pajor są z Indonezji", czy "Chyba żadna flaga na świecie nie jest tak przekręcana jak Polska, mimo że istnieją dużo bardziej omyłkowo prawdopodobne przypadki. Kosmos" to tylko kilka z łagodniejszych wypowiedzi, które pojawiły się tego dnia pod postem na profilu FC Barcelona. Kibice zaczęli masowo nawoływać do zmiany flagi, jednak ich prośby nie przyniosły rezultatu nawet 5 godzin po publikacji felernego opisu. Ta sytuacja to przykład wpadki bardzo niefortunnej, ponieważ dotyczącej czołowych postaci swoich drużyn, które są rozpoznawalne niemalże na całym świecie.