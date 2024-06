Powiedzieć, że Steven van de Velde to postać kontrowersyjna, to nic nie powiedzieć. Holenderski siatkarz plażowy ma na koncie odsiadkę w więzieniu za przestępstwo seksualne, ale to nie przeszkodziło mu we wzięciu udziału w nadchodzących igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Igrzyska olimpijskie za pasem

29-latek szykuje się do najważniejszej imprezy w karierze

Do zdarzenia doszło w 2014 roku. Van de Velde pisał z 12-latką za pośrednictwem Facebooka i szybko nawiązał z nią bliskie relacje. Ostatecznie zdecydował się polecieć do niej, czyli do Wielkiej Brytanii. Tam, wówczas 19-letni mężczyzna, uprawiał z dziewczynką s**s. Następnie kazał jej kupić tabletkę "dzień po", co zaalarmowało władze. Po dwóch latach Holender stanął przed angielskim sądem, a w trakcie rozprawy przyznał się, że nie był to odosobniony przypadek. Uprawiał s**s z czterema różnymi nieletnimi. Skazano go na cztery lata, ale wyszedł po zaledwie roku. Teraz siatkarz plażowy przygotowuje się do wyjazdu do Paryża, co nie przeszło bez echa.