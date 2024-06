14-letnia Fay De Fazio Ebert z nominacją olimpijską

"To bardzo ważne, że tak wielu wybitnych kanadyjskich skateboardzistów pojedzie do Paryża. W naszym kraju brakuje obiektów treningowych do jazdy na wysokim poziomie. To niesamowite, że mimo tego mamy taką liczną reprezentację, zespół złożony z jednostek, które przebijają się na międzynarodowych arenach" - przyznała De Fazio Ebert w oficjalnym komunikacie opublikowanym w serwisie cbc.ca.