Determinacja, z jaką MKOl przerzedził w rezultacie białoruskie listy do Paryża, prowadzi do hipotezy, że Aryna Sabalenka nie była tylko gwiazdą. To prawda, że nie ma jeszcze dowodów na tę hipotezę, a jedynie przeczucie. Wszelkie wyjaśnienia Sabalenki, dlaczego odmawia udziału w turnieju olimpijskim, są niepoważne, to po prostu jakieś przedszkole. Skomplikowany harmonogram, potrzeba odpoczynku, trudności w przechodzeniu z jednej nawierzchni na drugą – nawet propagandyści Łukaszenki dziwią się tak absurdalnymi wymówkami

~ czytamy dalej w tekście.