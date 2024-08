Polskiego koszmaru ciąg dalszy. Wielki pech Polaka, a już mógł mieć medal

Początkowo plan był taki, aby w rundzie wstępnej odbyło się 20 wyścigów. Jednak ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, liczbę tę zmniejszono do 15. Po tych zawodach połowa, a więc dziesiątka najlepszych zawodników awansuje do kolejnego etapu. Lider klasyfikacji na tym etapie otrzymuje bilet bezpośrednio do wielkiego finału, w którym udział weźmie tylko trzech zawodników. Jest to więc gwarancja medalu. Właśnie dlatego zajęcie 1. miejsca w rundzie wstępnej w tej dyscyplinie jest tak ważne.

