Zawieszenie Igi Świątek to nie wszystko. Oto dodatkowa kara dla Polki

Tuż po godz. 15:00 Iga Świątek opublikowała na swoim Instagramie wpis, który zmroził serca jej kibiców . "Przez ostatnie 2,5 miesiąca poddałam się surowemu postępowaniu agencji Międzynarodowej Agencji ds. Integralności Tenisa (ITIA), które potwierdziło moją niewinność. Jedyny pozytywny test antydopingowy w mojej karierze z niewiarygodnie niskim stężeniem substancji zabronionej, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, sprawił, że pod znakiem zapytania stanęło wszystko, na co pracowałam przez całe życie. A ja i cały mój Zespół zmierzyliśmy się z ogromnym stresem i lękiem" - napisała Polka.

To był szok dla całego tenisowego środowiska. "Błyskawiczna reakcja tenisistki i jej zespołu pozwoliła szybko znaleźć wyjaśnienie - okazało się nim fabryczne zanieczyszczenie trimetazydyną innego przyjmowanego przez tenisistkę leku z melatoniną rekomendowanego jej przez lekarza. Lek ten jest dozwolony do stosowania przez sportowców" - czytamy w oświadczeniu sztabu naszej najlepszej zawodniczki.

Od 12 września Iga Świątek została objęta postępowaniem wyjaśniającym i zawieszona tymczasowo, w związku z czym opuściła trzy turnieje: WTA 500 w Seulu, WTA 1000 w Pekinie i WTA 1000 w Wuhan. 10 dni później Polka złożyła odwołanie i przez ten czas nie mogła informować opinii publicznej o postępowaniu ze względu na nakaz zachowania poufności. O ostatecznym rezultacie procesu poinformowano dzisiaj. ITIA podkreśliła, że u Igi nie stwierdzono istotnej winy lub zaniedbania. Ostatecznie skończyło się na miesięcznym zawieszeniu. Jego część Świątek odbyła już do 4 października włącznie. Pozostało jej jeszcze do odbycia 8 dni karencji. To oznacza, że bez problemu będzie mogła wziąć udział w rozgrywkach United Cup, które zainaugurują sezon 2025. Impreza rozpocznie się pod koniec grudnia.