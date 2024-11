Iga Świątek podzieliła się emocjami, jakie towarzyszyły jej w okresie zawieszenia. Opowiedziała o tym w filmie, skierowanym do kibiców i ludzi, którzy na co dzień działają w środowisku tenisowym. - Na pewno to jest coś, co zostanie ze mną do końca życia i wymagało dużo siły, ten powrót do treningów, po tym jak właściwie cała ta sytuacja złamała mi serce. Więc było dużo płaczu, było dużo nieprzespanych nocy - wyznała szczerze.