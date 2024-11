Apel Igi Świątek. Usłyszał go cały świat. Pół miliona wyświetleń w godzinę

W toku postępowania jednoznacznie ustalono, ze substancja trafiła do organizmu Świątek zupełnie przypadkowo. Był nią skażony jeden z przyjmowanych przez nią leków. Z powodu tymczasowego zawieszenia nasza gwiazda straciła jednak możliwość gry m.in. w turniejach WTA 1000 w Pekinie i Wuhan , co znacząco zmniejszyło jej szanse na utrzymanie pozycji liderki światowego zestawienia wobec naciskającej Aryny Sabalenki.

Iga Świątek apeluje. "Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną"

"Na pewno to jest coś, co zostanie ze mną do końca życia i wymagało dużo siły, a ten powrót do treningów, po tym jak właściwie cała ta sytuacja złamała mi serce" - mówiła. Pod koniec dwujęzycznego (polsko-angielskiego) klipu zdecydowała się również zaapelować do fanów. Jej słowa chwytają za serce.