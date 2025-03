Potwierdzają się fatalne wieści dla Świątek. Sabalenka może świętować, już oficjalnie

Indian Wells już za nami i żal to stwierdzić, ale wygląda na to, że wkrótce Jelena Ostapenko będzie musiała się podzielić mianem "zmory" Igi Świątek z inną tenisistką - Mirrą Andriejewą. Rosjanka sprawiła w Kalifornii gigantyczną sensację, najpierw ogrywając w półfinale raszyniankę, a w finale Arynę Sabalenkę. Mało kto stawiał, że to właśnie w ręce 17-letniej zaledwie zawodniczki powędruje tytuł Indian Wells.

Reklama