Tak Świątek po raz drugi ograła Switolinę. Polka miała ćwierćfinał już po 83 minutach

Iga Świątek już po raz 25. z rzędu zameldowała się w najlepszej "16" turnieju rangi WTA 1000. W Miami nie przyszło to tak łatwo, jak w Indian Wells. 23-latka miała trochę kłopotów w starciach z Caroline Garcią i Elise Mertens, musiała rozgrywać seta na przewagi lub nawet tie-breaka. Mimo to Polka zameldowała się w czwartej rundzie bez straty partii.

W nocy, nie przed godz. 1:30 czasu polskiego, nasza tenisistka rozegra swoją batalię o ćwierćfinał. Kto wie, być może będzie to przedsmak nadchodzącego turnieju BJK Cup w Radomiu, bowiem rywalką raszynianki będzie Elina Switolina. Ukrainka potwierdziła już swój udział w imprezie rozgrywanej w Polsce, natomiast wciąż czekamy na decyzję wiceliderki rankingu. Reklama

Na Florydzie dojdzie do czwartego bezpośredniego starcia pomiędzy zawodniczkami. Do tej pory Iga prowadzi w zestawieniu H2H 2-1. Ostatni mecz rozegrały między sobą niewiele ponad rok temu, w batalii o najlepszą "8" w Dubaju, czyli również na dość szybkich kortach. Wówczas dla Polki był to rewanż za porażkę na Wimbledonie 2023. Misja zakończyła się powodzeniem.

Iga Świątek wygrała ostatni mecz z Eliną Switoliną. Obie walczyły o ćwierćfinał WTA 1000 w Dubaju

Na początku spotkania obie pilnowały swoich serwisów. Przełomowy moment nadszedł w czwartym gemie. Wówczas Świątek wypracowała sobie dwie okazje na przełamanie. Wykorzystała ostatnią z nich, dzięki kapitalnemu returnowi, po którym wymusiła błąd na przeciwniczce. Od tego momentu Iga zaczęła uciekać z wynikiem. W trakcie szóstego rozdania jeszcze raz zdołała wywalczyć breaka i po chwili serwowała po zwycięstwo w secie. Ostatecznie pewnie wygrała go 6:1.

W drugiej odsłonie pojedynku zobaczyliśmy już więcej walki ze strony Switoliny, chociaż sam początek nic na to nie zapowiadał. Na "dzień dobry" Elina straciła prowadzenie 40-0 i dała się przełamać. Chwilę później Świątek utrzymała podanie do zera i podwyższyła wynik do stanu 2:0. Wtedy Ukrainka odrodziła się i doprowadziła do remisu. W trakcie piątego rozdania Elina miała dwie piłki z rzędu na pierwsze prowadzenie w meczu, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Po czterech akcjach z rzędu dla Polki to nasza reprezentantka ponownie objęła pozycję liderki w drugiej partii. Następnie Iga wygrała gema przy swoim serwisie i zrobiło się 4:2. Reklama

To wciąż nie był jednak koniec emocji. Chwilę później Ukrainka znów wyrównała stan rywalizacji. O losach odsłony decydowała zatem końcówka. Po dziewiątym gemie Iga ponownie znalazła się na prowadzeniu po tym, jak przełamała przeciwniczkę do 15. Później serwowała po awans do ćwierćfinału. Musiała bronić break pointa na 5:5, ale zrobiła to skutecznie. W sumie wygrała trzy ostatnie akcje i po 83 minutach rywalizacji cieszyła się ze zwycięstwa 6:1, 6:4.

Jak będzie tym razem? O tym przekonamy się w nocy z poniedziałku na wtorek. Relacja z pojedynku Iga Świątek - Elina Switolina będzie dostępna TUTAJ.

Iga Świątek, Indian Wells 2025 / Patrick T. Fallon / AFP / AFP

Elina Switolina, Wimbledon 2023 / Rob Prange / AFP