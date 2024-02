Kapitalny początek Igi Świątek, zacięta walka na koniec. Udany rewanż, jest ćwierćfinał

Reprezentantka Polski rozpoczęła turniej WTA 1000 w Dubaju od wymagającej przeprawy ze Sloane Stephens. Co prawda nasza tenisistka triumfowała w dwóch setach, ale musiała się mocno przeciwstawić dobrze grającej tego dnia Amerykance. Dla Świątek była to jednak dobra okazja, by na dobre zaznajomić się z główną areną zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.