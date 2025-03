5:2, a potem niespodziewane problemy Świątek. Nerwy w Miami, zdecydował tie-break

5:2,a potem zwrot akcji. Tie-break zdecydował o losach pierwszego seta

Świątek rozpoczęła "z wysokiego C" - przy pierwszej okazji przełamała oponentkę i wyszła na prowadzenie 2:0. Dość niespodziewanie przegrała jednak w trzecim gemie własne podanie i z 2:0 szybko zrobiło się 2:2. Wyraźnie podrażniło to ambicje Polki, która zakasała rękawy i przyparła Belgijkę do muru. Wygrała trzy kolejne gemy z rzędu i odskoczyła Mertens na 5:2, uspokajając polskich kibiców.