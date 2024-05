Świątek skomentowała zachowanie Sabalenki. "Nie powinno mnie to obchodzić"

Iga Świątek o zachowaniach innych tenisistek

Gdy zapytano ją o to, czy zwraca uwagę na to, jak zachowują się na korcie inne przeciwniczki, Iga Świątek odpowiedziała, że "to zależy". Co jednak z rywalkami, które prowokują lub bardzo mocno denerwują się podczas meczów? Polka dała jasny sygnał.