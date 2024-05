Nagłe wieści przed Rolandem Garrosem. Mistrzyni US Open rezygnuje

Jakiś czas temu spekulowano, że dzikie karty do tegorocznego Rolanda Garrosa otrzymają zawodniczki, które mają na koncie wielkoszlemowy tytuł. Emma Raducanu się do nich zalicza - w 2021 roku sensacyjnie wygrała bowiem turniej US Open. Okazało się jednak, że ani ona, ani Simona Halep, ani Caroline Wozniacki, takiej przepustki nie otrzymały.

