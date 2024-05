Sceny na korcie, rywalce Igi Świątek puściły nerwy. Skandaliczne zachowanie

W podobnym tonie we wpisie w serwisie X (dawny Twitter) wypowiedział się Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. "Julia Putincewa okazywała totalny brak szacunku w sumie do wszystkich - do Igi, do publiczności, do swojego sztabu" - napisał. "No cóż, jeśli w wieku 29-lat jeszcze nie dorosła, to możemy się tego w ogóle nie doczekać" - ostro ocenił Maciej Trąbski z Przeglądu Sportowego Onet.

