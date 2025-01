Sabalenka wraca do "królestwa" Świątek. Komunikat napłynął podczas Australian Open

Aryna Sabalenka dominuje na kortach twardych. W Dosze też kiedyś wygrała, ostatnio królowała tam jednak Iga Świątek

Po rywalizacji w Australii tenisistki na 11 miesięcy opuszczą ten kontynent, te najlepsze zrobią sobie zapewne dwutygodniową przerwę. Wrócą do gry na początku lutego na Bliskim Wschodzie, choć zapewne jeszcze nie w WTA 500 w Abu Zabi. Od 9 lutego odbywać się będzie znacznie ważniejszy turniej w Dosze, to WTA 1000, a z Kataru zawodniczki wrócą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - konkretnie do Dubaju. Tam też do zdobycia będzie 1000 punktów.