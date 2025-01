W 2014 roku było o włos, by Leon Madsen już wtedy został zawodnikiem Stelmet Falubazu. Ostatecznie nie doszli do porozumienia, a Duńczyk został zawodnikiem Unii Tarnów, z którą pożegnał się po dwóch latach. W 2016 roku miejsce miała kolejna próba ściągnięcia Madsena przez Marka Cieślaka, ale również okazała się nieskuteczna.

Czy to najlepszy transfer w historii klubu?

Odkąd żużlowa PGE Ekstraliga przeszła na całkowity profesjonalizm to liga diametralnie się zmieniła. W tym samym czasie klub z Grodu Bachusa ściągnął wielu wielkich żużlowców, a w tym gronie znaleźli się nawet mistrzowie świata. Okazuje się, że żaden z nich nie był w tej kategorii lepszy od Madsena.



Średnie zdobycze punktowe na mecz, w momencie przejścia do Falubazu: Nicki Pedersen 2018 - 12,14 pkt/m, Jarosław Hampel 2012 - 11,43 pkt/m, Greg Hancock 2009 - 10,83 pkt/m, Martin Vaculik 2018 - 9,64 pkt/m. Dla porównania średnia meczowa Leona Madsena w 2024 roku wyniosła aż 12,78 pkt/m, co jest najlepszym rezultatem w całym sezonie PGE Ekstraligi.