Świątek wyeliminowała Gauff z gry. Zapadło pierwsze rozstrzygnięcie w Melbourne

Znakomicie układa się póki co przygoda Igi Świątek z tegoroczną edycją Australian Open. Polka nie straciła do tej pory ani jednego seta. Katerina Siniakova ugrała siedem gemów, a Rebecca Sramkova - tylko dwa. Reprezentantka Słowacji była rewelacją końcówki ubiegłego sezonu, notowała sporo zwycięstw. Mocno przyczyniła się do awansu swojej reprezentacji do finału Pucharu Billie Jean King. W dzisiejszym spotkaniu z raszynianką nie miała jednak zbyt wiele do powiedzenia. Nasza tenisistka prezentowała się z bardzo solidnej strony, a przeciwniczka miała problem z regularnością na dłuższym dystansie. W efekcie skończyło się rezultatem 6:0, 6:2.

Za zwycięstwo ze Sramkovą, 23-latka zainkasowała kolejne 60 pkt do rankingu WTA. To oznacza, że z Melbourne wywiezie już co najmniej 130 "oczek". Iga z pewnością mierzy zdecydowanie wyżej, ale już ta liczba punktów sprawia, że zapadło pierwsze ważne rozstrzygnięcie podczas tegorocznej imprezy w Melbourne. A to dlatego, że wygrana Świątek wyeliminowała jedną z zawodniczek z gry o fotel liderki kobiecego zestawienia, które ukaże się 27 stycznia, czyli tuż po Australian Open.

Gauff odpada z wyścigu o pozycję liderki po Australian Open. To efekt zwycięstwa Świątek

Przed rozpoczęciem rywalizacji w stolicy stanu Wiktoria było jasne, że Coco Gauff posiada matematyczne szanse na pozycję liderki rankingu WTA tylko w momencie, jeśli Amerykanka wygra Szlema, Polka odpadnie przed trzecią rundą, a Aryna Sabalenka nie zamelduje się w półfinale. Wszystkie te czynniki musiały zaistnieć w jednym momencie. Jeden z nich został już złamany, bowiem Iga awansowała do trzeciej fazy turnieju. Tym samym Świątek ma już zagwarantowane co najmniej 8120 pkt w rankingu, który ukaże się bezpośrednio po Australian Open. 20-latka, nawet jeśli zatriumfuje w Melbourne, może mieć maksymalnie 8108 "oczek". Wiadomo już zatem, że nie jest w stanie wyprzedzić naszej tenisistki. Reklama

To oznacza, że w grze o pozycję na szczycie kobiecego tenisa po pierwszej wielkoszlemowej imprezie w sezonie 2025 pozostają już tylko dwie zawodniczki - Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Wirtualnie Polka ma 334 pkt przewagi nad Białorusinką, która broni aż 2000 "oczek" wywalczonych przed rokiem. Raszynianka zdobyła poprzednim razem tylko 130 pkt, zatem już wyrównała swój dorobek, teraz może do niego tylko dokładać. Poniżej prezentujemy możliwe sumy punktów Igi i Aryny w rankingu po Australian Open.

Iga Świątek:

Trzecia runda: 8120 pkt

Czwarta runda: 8230 pkt

Ćwierćfinał: 8420 pkt

Półfinał: 8770 pkt

Finał: 9290 pkt

Tytuł: 9990 pkt



Aryna Sabalenka:

Trzecia runda: 7786 pkt

Czwarta runda: 7896 pkt

Ćwierćfinał: 8086 pkt

Półfinał: 8436 pkt

Finał: 8956 pkt

Tytuł: 9656 pkt



Sabalenka musi zameldować się min. w półfinale, by zachować szanse na utrzymanie miejsca na szczycie kobiecego tenisa. Jeśli w teorii doszłoby do finału pomiędzy Polką i Białorusinką, to wówczas ta zawodniczka, która zdobędzie tytuł, będzie także numerem jeden w zestawieniu, które ukaże się 27 stycznia. Najważniejsze wiadomości dotyczące Australian Open można znaleźć w specjalnej zakładce poświęconej turniejowi na stronie Interia Sport.

