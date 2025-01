Iga Świątek podsumowała we wtorek swój występ na Australian Open , nie kryjąc przy tym rozczarowania potknięciem na ostatniej prostej przed finałem. - Choć oczywiście mam niedosyt związany z samym wynikiem w Melbourne, to patrząc realnie widzimy i wiemy, jak dobrą robotę zrobiliśmy i do czego zmierzamy - stwierdziła otwarcie wiceliderka światowego rankingu. Mimo to awans do półfinału Australian Open można było rozpatrywać w kategorii sukcesu. Zwłaszcza, że Polka taki wynik osiągnęła wcześniej tylko raz - w 2022 roku.

