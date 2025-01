Danielle Collins początkowo miała zakończyć swoją karierę wraz z końcem poprzedniego sezonu, lecz ostatecznie postanowiła zmienić zdanie, wciąż rywalizując w cyklu WTA. W ostatnim czasie głośno robiło się o niej raczej nie przez to, co prezentowała podczas meczów, a co robiła na korcie przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu.