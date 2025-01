Iga Świątek po zmianie trenera już udowadnia, że pozostała na poziomie, który utrzymuje od kilku lat. A jeśli doszukiwać by się na siłę zmiany w krótkim czasie na plus, to zakończony w miniony weekend turniej Australian Open może być taką jaskółką. Rewolucji w tenisie jednej z najlepszych tenisistek świata być nie może, toteż Wim Fissette rozpoczynając współpracę z Polką doskonale wiedział, że nie może popełnić zasadniczego błędu . A tym byłaby chęć na siłę poprawiania elementów, które już znakomicie funkcjonują. Belg słusznie uznał, że świetnie funkcjonująca maszyneria wymaga ingerencji tylko tam, gdzie widać rezerwy.

Sakowicz-Kostecka o Świątek i trenerze. "To jest dla mnie kluczowy obrazek"

I między innymi poszedł w kierunku forhendu, a znawcy tenisa w ciągu ostatnich paru tygodni już wyłapali progres Polki w tym elemencie. "Technikalia" to jedno, nie mniej ważna - stąd tak istotna od lat rola w teamie Igi Świątek Darii Abramowicz - jest strona, nazwijmy to, ludzka, czyli cała psychologia relacji.