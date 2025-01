Niemcy wyrzuceni z mundialu. Nawet genialny Wolff nie dał rady. 5 sekund przed końcem dogrywki

Kapitalny start Portugalii. Niemców ratował tylko bramkarz Andreas Wolff

To właśnie były bramkarz Industrii Kielce był tym motorem, który utrzymał ekipę Alfreda Gislasona przy życiu. Później podopieczni Islandczyka się rozkręcili, zaczęli częściej grać przez koło. A w 19. minucie Lukas Zerbe , po kontrze, dał kontaktową bramkę (6:7). Spore problemy miał zaś Renars Uscins , as Niemców w drugiej linii. Świetnie pilnował go Luis Frade , nie dawał miejsca na nabieg.

Portugalczycy znów odskoczyli na cztery trafienia, gdy 19-letni Francisco Costa po raz czwarty trafił do bramki, a wcześniej dwa razy do pustej rzucił Frade. I mając 13:9 po pierwszej połowie Portugalczycy mogli być względnie spokojni.

26:26, ostatnia akcja Niemców. Zła decyzja Uscinsa, szansa uciekła. Zatem - dogrywka

Tak samo spokojni mogli być jednak we wtorek Francuzi, prowadząc z Egiptem, a ostatecznie awans zapewnili sobie dopiero w ostatniej sekundzie. Niemcy też zbliżyli się, ale pomogli im w tym sędziowie. Faul Luisa Frade na Uscinsie nadawał się do dwuminutowego odesłania na ławkę kar, Lars Jorum i Havard Kleven wyrzucili jednak asa Barcelony do końca spotkania. Pokazali czerwoną kartkę, co było pierwszą mocno kontrowersyjną decyzją. A za chwilę oddali Portugalii - Fábio Magalhaes stał piętami w polu bramkowym, gdy wpadł w niego Lukas Zerbe. Powinien być karny dla Niemiec i dwie minuty kary, był zaś... faul w ataku i uraz skrzydłowego THW Kiel.