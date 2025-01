Madison Keys nie mogła sobie wyobrazić lepszego występu na wielkoszlemowym Australian Open - Amerykanka od początku trwania turnieju pokazywała sportowy pazur, a o pierwszych zaskoczeniach związanych z jej grą można było spokojnie mówić już na poziomie trzeciej i czwartej rundy, kiedy to eliminowała wyżej notowane w światowym rankingu Danielle Collins i Jelenę Rybakinę.

Największymi sensacjami były tu jednak oczywiście triumfy Keys nad wiceliderką i liderką globalnego zestawienia, czyli nad Igą Świątek i Aryną Sabalenką . Warto nadmienić przy tym, że choć Amerykanka zaprezentowała kosmiczną formę, to nie na każdym froncie mogła stać się lepsza od wspomnianej Białorusinki.

AP / © 2024 Associated Press

Madison Keys triumfatorką Australian Open. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Tutaj Sabalenka okazała się lepsza od Keys. Białorusinka mistrzynią winnerów

Jak wskazano na profilu "OptaAce" Madison Keys podczas Australian Open 2025 odnotowała łącznie aż 224 uderzenia kończące, czyli tzw. winnery i choć jest to bez wątpienia imponujący wynik, to w ostatnich dwóch latach to właśnie Sabalenka zdołała zabłysnąć w tej statystyce jeszcze mocniej.