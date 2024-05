Świątek triumfuje, Sabalenka zdetronizowana. Kosmiczny finał, kapitalny powrót Polki

Znakomity poziom finału WTA 1000 w Madrycie. Trzy sety decydowały o tytule w stolicy Hiszpanii

Potem to Sabalenka musiała bronić szans na przełamanie. I zrobiła to doskonale - dwoma uderzeniami kończącymi doprowadziła do stanu równowagi. Zacięta rywalizacja zakończyła się na korzyść Aryny, która wyszła na 4:3. Losy pierwszego seta rozstrzygnęły się w 11. i 12. gemie. Polka wypracowała sobie dwa break pointy. Pierwszy w świetnym stylu obroniła Białorusinka, ale przy drugiej - nasza tenisistka zagrała doskonały return, po którym zbudowała sobie przewagę sytuacyjną na korcie. Chwilę później serwowała po zwycięstwo w partii i zamknęła seta rezultatem 7:5. Kluczowy był m.in. as 22-latki przy stanie 30-30.