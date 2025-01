Mistrzowie Polski bezlitośni dla Niemców. Siatkarski nokaut już na początek

Ostatnie dwa sezony w Lidze Mistrzów to dwa występy Jastrzębskiego Węgla w finale - oba zakończone porażkami, odpowiednio z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle i Itasem Trentino. W tym roku jastrzębianie znów celują wysoko, nawet w triumf w rozgrywkach , tym bardziej że po sezonie stracą paru ważnych siatkarzy. Drużyna z Niemiec takich aspiracji nie ma i nie potrafiła się na dobre postawić mistrzom Polski.

Duża przewaga gospodarzy utrzymała się do końca pierwszej partii. Siatkarze z Niemiec próbowali ryzykować, popełniali przy tym sporo błędów. Owszem, udało im się zablokować Tomasza Fornala , ale królem bloku w pierwszej partii był niemiecki środkowy polskiego zespołu Anton Brehme . Sześć punktów zdobył Timothee Carle , a jastrzębianie zdominowali rywali , wygrywając 25:16.

Liga Mistrzów siatkarzy. Jastrzębski Węgiel nie dał rywalom nadziei

W trakcie środowego spotkania w oczy mógł rzucać się detal na strojach Jastrzębskiego Węgla. Na rękach siatkarzy pojawiły się czarne opaski na znak żałoby po tragicznym wybuchu metanu, do czego doszło kilka dni temu w kopalni Knurów-Szczygłowice. Przed spotkaniem ofiary wypadku uczczono również minutą ciszy.

W Polsce im się to jednak nie udało. W drużynie z Jastrzębia-Zdroju precyzyjną zagrywką błysnął Huber, w ataku dobrze radził sobie Łukasz Kaczmarek, w bloku Fornal. Mimo to wynik oscylował wokół remisu. Goście trzymali się blisko jastrzębian dzięki wysokiej skuteczności w ataku. W końcu, po długiej akcji zakończonej przez Fornala, gospodarze uciekli na dwa punkty przy stanie 16:14. Trener rywali Stefan Hubner jeszcze próbował natchnąć swoich siatkarzy w czasie przerwy, ale Jastrzębski Węgiel nie dał im dojść do głosu w końcówce seta. Gospodarze wygrali 25:21 i kończą fazę grupową z kompletem zwycięstw.