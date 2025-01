Bukowiecki znów na podium. A później wziął w objęcia wielkiego mistrza

Halowy mistrz Europy sprzed ośmiu lat w poprzednim roku miał zaledwie siedem prób, gdy w wyniku pojawiała się dwójka z przodu. A startował przecież 15 razy. Walczył z bólem, kontuzja stawu skokowego dawała się we znaki. I to się właśnie zmieniło. - Póki co jest dobrze, bo nie mam żadnych problemów zdrowotnych. To wszystko, z czym zmagałem się ostatnio, jest jako tako zaleczone i nie przeszkadza mi w takim treningu, jaki teraz podjęliśmy - mówił w zeszłym tygodniu w rozmowie z red. Piotrem Szauerem z Radia UWM FM. I dodał: - Mój organizm potrzebuje teraz innych bodźców i póki co przynosi to dobre efekty.

