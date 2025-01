Aryna Sabalenka ma problemy z emocjami?

Jason Stacy porównał Świątek i Sabalenkę

W filmie dokumentalnym poświęconym Sabalence, Jason Stacy postanowił porównać ją i Igę Świątek. " Najważniejsze, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie 6-7 lat, to zarządzanie emocjami. Zawsze miała w sobie ogień i chęć do walki. To jej osobowość, jest bardzo emocjonalna, ale nie miała nad tym kontroli " - mówił trener.

"Lubię przedstawiać to w ten sposób: Iga to świetna tenisistka, która włożyła mnóstwo pracy. Widać, że jest bardzo skrupulatna i zdyscyplinowana, a praca pomaga jej osiągać wielkie rzeczy. Kiedy zacząłem pracować z Aryną, była bardzo młoda. Przez lata zmieniła się z wojowniczki, która ma w sobie ogień, stała się żołnierzem, mającym różne silne strony, ale rozumie siebie, to co ją otacza" - mówił Stacy. Zdaje się jednak, że pewne problemy wciąż wychodzą na wierzch. Widać, że Sabalenka ma jeszcze nad czym pracować.