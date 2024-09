Gorączka wokół występu Igi Świątek, możliwy nagły zwrot akcji. Nowe fakty ws. Polki

Iga Świątek notuje bardzo intensywny sezon, który na dodatek został wzbogacony o igrzyska olimpijskie - a jak wiemy, Polka traktuje je wyjątkowo. Nasza tenisistka odczuwa już spore zmęczenie rywalizacją w tym roku, stąd też wraz ze swoim zespołem umiejętnie dobierają starty w końcówce sezonu, by nie nadwyrężyć zdrowia liderki rankingu WTA. Z tego też powodu 23-latka wycofała się w ostatniej chwili z turnieju WTA 500 w Seulu , chociaż początkowo pojawiła się informacja, że raszynianka uda się do Korei Południowej.

Na ten moment "1" kobiecego tenisa jest zgłoszona do turniejów: WTA 1000 w Pekinie (25.09 - 06.10) i WTA 1000 w Wuhan (07.10 - 13.10). Później najprawdopodobniej czeka ją dłuższa przerwa i zobaczymy ją dopiero podczas turnieju wieńczącego sezon w rozgrywkach WTA, czyli WTA Finals (02.11 - 09.11). I tu pojawia się pytanie - czy to będzie ostatni występ Polki w obecnych zmaganiach.

Co z występem Igi Świątek w finałach Pucharu Billie Jean King? Kapitan Polek zabrał głos

W poniedziałek pojawiła się wstępna kadra naszej reprezentacji na finały Pucharu Billie Jean King. Kibice ze zniecierpliwieniem czekali na to ogłoszenie, bowiem zastanawiali się czy zobaczą w składzie Igę Świątek. W zestawieniu nie dało się jednak dostrzec liderki rankingu WTA, pojawiły się za to: Magdalena Fręch, Magda Linette, Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Polski Związek Tenisowy dość jasno dał do zrozumienia, że to właśnie pierwsza z zawodniczek ma stanowić o sile kadry udającej się do Hiszpanii. "Magdalena Fręch, która w poniedziałek osiągnęła najwyższą w karierze 32. pozycję w rankingu WTA, będzie liderką reprezentacji Polski w turnieju Billie Jean King Cup Finals" - czytamy w komunikacie na stronie związku.