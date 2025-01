Iga Świątek pewnie przebrnęła przez pierwsze trzy rudny Australian Open 2025 , nie tracąc ani jednego seta. Najpierw pokonała Katerinę Siniakovą (6:3, 6:4), później odprawiła z kwitkiem Rebeccę Sramkovą (6:0, 6:2), a ostatnio nie zostawiła złudzeń Emmie Raducanu (6:1, 6:0). W 1/8 finału Polka zmierzy się z Evą Lys , która jest jedną z niespodzianek turnieju. W rankingu WTA zajmuje dość odległe 128 miejsce, ale w Melbourne radzi sobie naprawdę dobrze. Do tej pory była lepsza od trzech lepiej notowanych przeciwniczek: Kimberly Birrell, Warwary Graczowej oraz Jaqueline Christian.

Maryla Rodowicz zachwycona grą Igi Świątek na Australian Open. Zdecydowane słowa

17 stycznia Maryla Rodowicz zagrała koncert w Bielsku-Białej, a po wszystkim podzieliła się wrażeniami w mediach społecznościowych. Nie zabrakło... nawiązania do sportu, a konkretnie do tenisa i drugiej rakiety świata. "Wróciłam z koncertu w Bielsku przed drugą w nocy. Wstawiłam piękne róże od fanów do wody i oczywiście obejrzałam mecz Igi Świątek. Ależ ona zachwyca tymi zagraniami po liniach" - rozpoczęła artystka.