Wielkie zamieszanie wokół Świątek. Decyzja zapadła, Polka wycofuje się ze zmagań

W poniedziałek poznaliśmy niemal całą obsadę reprezentacji Polski, która w listopadzie weźmie udział w zmaganiach w turnieju Billie Jean King Cup. Liderką Biało-Czerwonych ma być Magdalena Fręch, co momentalnie wywołało dyskusję na temat prawdopodobnej absencji Igi Świątek. Choć do obsadzenia pozostało wciąż jeszcze jedno miejsce, wszystko wskazuje na to, że raszynianka nie wystąpi na kortach w Maladze.