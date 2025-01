Chcieli wyrzucić Polaków z Turnieju Czterech Skoczni. Wtedy Stoch uderzył pięścią w stół

Ostatecznie Polacy mogli wystartować i Stoch, jak zapowiedział, tak zrobił. Może nie od razu, bo podczas niemieckiej części Turnieju Czterech Skoczni tylko w Oberstdorfie był drugi, ale wygrywał już w Innsbrucku oraz Bischofshofen. W klasyfikacji końcowej miał za to 48,1 punktu przewagi nad drugim Geigerem. Warto też pamiętać, że poza trzecim Kubackim bardzo wysoko na koniec tamtego turnieju byli też 5. Piotr Żyła oraz 6. ex aequo z Ryoyu Kobayashim, Andrzej Stękała.

Puchar Świata zawita do Oberstdorfu. Czas na pierwsze w tym sezonie loty

Rywalizacja z Zakopanego przeniesie się teraz do Oberstdorfu. Skoczkowie i kibice z pewnością czekają z niecierpliwością na nadchodzący weekend, ponieważ rywalizacja odbędzie się nie na turniejowej Schattenbergschanze, a na skoczni do lotów im. Heiniego Klopfera. Będą to pierwsze loty w tym sezonie. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zaplanowano konukursy indywidualne. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z kolejnych zawodów Pucharu Świata na stronie Interii Sport.