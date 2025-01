Polski siatkarz jasno w kwestii WOŚP. Wszystko wyjaśnił, jest nagranie

Bartosz Bednorz też gra z WOŚP. Zwycięzcę licytacji czeka wyjątkowe spotkanie

"Chciałem serdecznie was zaprosić do wzięcia udziału w mojej licytacji podczas już 33. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której to do wygrania będzie kolacja z moją skromną osobą, na której poznamy się lepiej, porozmawiamy na przeróżne tematy i pod koniec kolacji wręczę wam swoją osobistą koszulkę z reprezentacji Polski z podpisem. Mam nadzieję, że fajna pamiątka" - zapowiada Bednorz.