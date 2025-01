Bieżąca edycja Australian Open jest dla Aryny Sabalenki wyjątkowa. Liderka rankingu WTA ma szansę nie tylko obronić tytuł sprzed roku, ale też zatriumfować w Melbourne po raz trzeci z rzędu (jest mistrzynią AO 2023 i 2024). Na razie - z większymi i mniejszymi kłopotami - przebrnęła przed cztery rundy turnieju, pokonując kolejno Sloane Stephens, Jessicę Bouzas Maneiro, Clarę Tauson oraz Mirrę Andriejewą. Po trwającym nieco ponad godzinę meczu z tą ostatnią Białorusinka zabrała głos, komentując awans do ćwierćfinału .

"Mecze z Mirrą są zawsze trudne. Jest młodą zawodniczką, ale gra świetny i dojrzały tenis. Jestem przeszczęśliwa, że udało mi się wygrać ten trudny mecz, tracąc jedynie trzy sety [Sabalenka wygrała 6:1, 6:2 - przyp. red.]" - mówiła na gorąco po spotkaniu. "Jestem zadowolona z poziomu, jaki pokazałam. Mam nadzieję, że utrzymam go do końca turnieju " - dodała.

AP / © 2025 Associated Press

Aryna Sabalenka trenuje przed próbą zdobycia potrójnej korony / AP / © 2025 Associated Press

Sabalenka szczera do bólu. "Dzięki temu mogłam w końcu zdobyć wspaniałe trofeum"

A to jeszcze nie wszystko. Organizatorzy Australian Open poprosili Arynę Sabalenkę, by pojawiła się przed kamerą i - niczym w kinie - obejrzała kilka urywków ze swojej zawodowej kariery. Wszystkie związane były z turniejem w Melbourne. I tak Białorusinka zasiadła na kanapie z popcornem w ręku, komentując to i owo. "Bez osądzania" - poprosiła na wstępie.