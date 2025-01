Wielki powrót, fani czekali na to latami. Neymar o krok od podpisania umowy

Neymar trafił do Al-Hilal z ekipy Paris Saint-Germain latem 2023 roku i kosztował on wówczas Saudyjczyków ok. 90 mln euro. W Rijadzie liczono, że transfer ten zwróci się nie tylko pod względem marketingowym, ale i czysto sportowym - o ile jednak w pierwszym przypadku można pewnie mówić o jakimś rodzaju sukcesu, o tyle kwestię tego, ile Brazylijczyk wniósł do drużyny, najchętniej by na Półwyspie Arabskim przemilczano. Reklama

32-latek bowiem praktycznie nie gra w barwach "Niebieskiej Fali" - wszystko przez nękające go liczne problemy zdrowotne. W ciągu ostatniego roku na murawie spędził łącznie... niespełna 45 minut. Teraz jednak w jego sytuacji może dojść do istotnej zmiany.

Neymar krok od sentymentalnego powrotu. Santos FC już na niego czeka

Liczne źródła - m.in. dziennikarze Cesar Luis Merlo czy Fabrizio Romano potwierdzają, że Neymar jest o krok od wypożyczenia do Santos FC, a więc klubu, w którym swego czasu wypłynął na szerokie piłkarskie wody.

Napastnik, będący wychowankiem "Ryb", zbierał szlify w SFC aż do 2013 roku, kiedy to stał się bohaterem głośnego transferu do FC Barcelona. Reszta to już historia wspominana przez kibiców "Barcy" z wielkim rozrzewnieniem.

Tym samym wygląda na to, że dość prędko została pogrzebana koncepcja o przenosinach kapitana "Canarinhos" do Stanów Zjednoczonych. Zainteresowane nim miało być Chicago Fire, choć pojawiało się też sporo sugestii, że mógłby on ponownie utworzyć legendarny "trójząb" z Leo Messim i Luisem Suarezem w Interze Miami.

Santos FC wraca do elity. Neymar pomoże odbudować dawną siłę klubu?

Santos FC to ekipa, która niebawem powróci do najwyższej brazylijskiej klasy rozgrywkowej, czyli Serie A - w sezonie 2023 "Ryby" doznały niezwykle bolesnego spadku po to, by po kolejnej kampanii powrócić na szczyt będąc triumfatorem rozgrywek w Serie B. Nowa odsłona rozgrywek w Brazylii rozpocznie się dokładnie 29 marca. Reklama

Neymar / Eduardo Munoz Alvarez / AFP

Neymar / AFP