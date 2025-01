To nie był najtrudniejszy tydzień, lecz rzeczywiście był on trudny. Kiedy otrzymujesz cios, musisz być razem z zespołem, zachęcać go i wspierać. Nie był to najcięższy tydzień, ale gdy przegrywasz w "El Clasico", wszystko jest zawsze skomplikowane. W przypadku trudności musisz być pozytywny i samokrytyczny, aby pchnąć sytuację do przodu

~ stwierdził Carlo Ancelotti