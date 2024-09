Oficjalny komunikat ws. Igi Świątek. Polka nareszcie wraca do wielkiej gry

Zbliża się powrót Igi Świątek do gry o rankingowe punkty. Dokładnie za 10 dni rusza turniej WTA 1000 w Pekinie. Organizatorzy opublikowali listę startową, na której widnieje nazwisko aktualnej liderki światowego rankingu. Będzie to dla niej pierwszy występ po nieudanym US Open. W chińskiej imprezie udział mają wziąć również dwie inne Polki - Magda Linette i Magdalena Fręch.