Mistrzyni WTA Finals za burtą Australian Open. Koniec pięknego snu, Ukrainka górą

Switolina imponuje w Melbourne, mimo że to dla niej pierwszy turniej w 2025 roku. Od końca US Open leczyła problemy zdrowotne, przeszła operację. Kudermietowa zaś miała bardzo słaby poprzedni sezon w grze pojedynczej. Zawodniczka, która swego czasu była nawet w TOP 10, obecnie plasuje się na dopiero 75. pozycji, wyprzedziła ją nawet jej młodsza siostra - Polina. W stolicy stanu Wiktoria zaskakiwała jednak dobrą dyspozycją, eliminując wspomnianą już Beatriz Haddad Maię czy nieco wcześniej Katie Boulter .

Stawka dzisiejszego pojedynku była wysoka. Ponadto mieliśmy do czynienia z ukraińsko-rosyjskim starciem, a to zawsze wywołuje dodatkowe emocje u zawodniczek z tych nacji. Już przed rozpoczęciem batalii o ćwierćfinał doszło do nietypowej sytuacji. Tenisistki osobno ustawiały się do pamiątkowego zdjęcia.