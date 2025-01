Sabalenka nagle zapytana o Świątek. Jej odpowiedź doprowadziła do śmiechu

Iga Świątek do tegorocznej edycji Australian Open podeszła w bardzo dobrej formie, co udowodniła podczas reprezentacyjnego United Cup. Polka prowadziła tam reprezentację Polski i ostatecznie udało się Biało-Czerwonym dotrzeć aż do finału. To właśnie w meczu o tytuł lepsza od naszej kadry okazała się reprezentacja USA. Sama Świątek również mecz finałowy przegrała. O porażce w dwóch setach z Amerykanką Coco Gauff zadecydowały tak naprawdę detale.

Reklama