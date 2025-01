Rewelacja Australian Open zmierzy się ze Świątek. Niemcy ostrzegają Polkę

Eva Lys rozgrywa w Melbourne turniej jak ze snów. O tym, że trafi do głównej drabinki dowiedziała się zaledwie kilkanaście minut przed meczem w pierwszej rundzie. Podczas Australian Open pokazała się ze świetnej strony i awansowała do 1/8 finału jako pierwszy w historii "szczęśliwy przegrany". Teraz czeka ją piekielnie trudny pojedynek z Igą Świątek, ale Niemcy ostrzegają drugą rakietę świata, by nie zlekceważyła niżej notowanej rywalki.