Iga Świątek 31 maja obchodzi urodziny, co oznacza, że przypadają one zawsze w czasie rozgrywania Rolanda Garrosa (wyjątkiem była edycja 2020 przeprowadzona jesienią). Organizatorzy turnieju z dyrektorką Amelie Mauresmo przyzwyczaili już, że zawsze robią tort okolicznościowy naszej rodaczce. W świecie tenisowym nie jest to nowością, na podobny zaszczyt w Paryżu może liczyć Beatriz Haddad Maia (30 maja, ale odpadła z imprezy trzy dni wcześniej), a w Madrycie zawsze podobnie honoruje się Arynę Sabalenkę (5 maja). Czasem tematem dyskusji internautów jest nawet wielkość danego ciasta.

