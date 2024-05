Poruszające obrazki po meczu Igi Świątek. Polka aż zaniemówiła [WIDEO]

W piątkowe popołudnie Iga Świątek rozegrała kolejne spotkanie na paryskich kortach. Polka zmierzyła się z Marie Bouzkovą i po dwusetowej batalii awansowała do ⅛ finału turnieju Rolanda Garrosa. Trudno było przewidzieć, jak liderka światowego rankingu zaprezentuje się do tego na korcie. 31 maja skończyła ona bowiem 23 lata, przez co z pewnością trudno było jej się skupić tylko i wyłącznie na rywalizacji. Po wygranym spotkaniu na solenizantkę czekała wyjątkowa niespodzianka.