Hubert Hurkacz prowadził, ale co się nagle stało. Mecz Polaka przerwany, złe wieści z Paryża

Od początku tegorocznej edycji Roland Garros organizatorzy turnieju muszą się zmagać z niesprzyjającą aurą. O sporym pechu może mówić także Hubert Hurkacz. Nasz reprezentant rozgrywa już swój trzeci mecz na paryskich obiektach, każdy z nich był przerywany . Taka sytuacja jest wyjątkowo niekorzystna dla zawodników, którzy w każdej chwili muszą być gotowi do ewentualnego wznowienia gry.

Pogoda znów rozdaje karty w Paryżu. Mecz Hurkacza ponownie przerwany

W drugim secie przy stanie 4:4 do gry włączyła się niesprzyjająca aura. Z powodu deszczu mecz został przerwany na godzinę. Opad nie był jednak na tyle silny, by przykrywać kort płachtami. Dzięki temu szybko można przygotowano obiekt do dalszej rozgrywki. Po powrocie obaj rozegrali końcówkę partii i początek następnej. Przy stanie 6:3, 7:6(0), 2:1 40-40 z perspektywy Hurkacza nadciągnęły już poważniejsze opady deszczu. Tym razem organizatorzy nie mieli wyjścia, kort trzeba było przykryć.