Iga Świątek wygrywa, a tu takie wieści. Co za nagroda dla Polki!

Iga Świątek ma na swojej liście rekordów bardzo dużo osiągnięć. Wciąż jednak daleko Polce do najlepszy w historii zawodniczek pod względem tego, ile pieniędzy podnosiła z kortu, choć już teraz są to liczby, które mogą zawrócić w głowie. Nasza liderka rankingu WTA podczas swojej całej kariery tenisowej na kortach zarobiła już ponad 28 milionów dolarów, a więc ponad 110 milionów złotych. To daje Świątek miejsce na liście najwięcej zarabiających w historii, ale nie jest tajemnicą, że Polka we wszystkich chce być najlepsza.

Reklama