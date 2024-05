Zryw, a potem zawód Polaków. "Wierzyliśmy, że możemy dopaść Niemców"

- Brakowało nam sił w pojedynkach. Przez to trudniej było nam się utrzymać przy krążku, a to powodowało, że był problem z tworzenie sytuacji. W końcówce fajnie wróciliśmy do meczu, ale znowu przegraliśmy - powiedział Kamil Wałęga po spotkaniu Polski z Niemcami (2:4) w mistrzostwach świata Elity w hokeju na lodzie.