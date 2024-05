"Brudna" bramka Polaków. Ruszyli na Niemców, zawodnik był w szoku

Patryk Wajda: Byłem w szoku. Nawet nie wiedziałem, że wpadło

- Dla nas to była dopiero druga "brudna" bramka w tym turnieju i to jest jednak za mało. Cieszę się jednak, że tym trafieniem daliśmy sobie jeszcze szansę. Poczuliśmy, że możemy dopaść Niemców. Oni też się trochę odsłonili po tym golu, a do tego przysnęli. Poczuliśmy, że to jest moment, w którym możemy na nich ruszyć. Spróbowaliśmy, ale finalnie się nie udało - mówił Wajda w rozmowie z Interia Sport.