Wielka bijatyka i egzekucja. Dzieje się w polskiej grupie

Przed spotkaniem Szwedzi byli jedyną drużyną, która nie straciła punktu podczas Mistrzostw Świata Elity. I nie zmienili tego także Łotysze, choć przez chwilę wydawało się, że w Ostrawie może dojść do niespodzianki.

Od mocnego otwarcia zaczęli Szwedzi. W piątej minucie Victor Olofsson zagrał spod niebieskiej do Rasmusa Dahlina, a ten huknął tak mocno, że mało kto w hali miał szansę zobaczyć krążek. Guma wpadła w samo okienko łotewskiej bramki i tysiące kibiców w biało-brązowych koszulkach zwiesiło głowy. Za moment znów bawiła się tylko żółta część publiczności, bo 127 sekund później Jonas Brodin poprawił na 2:0.

Łotysze eksperesowo wrócili jednak do gry. Minęły niewiele ponad trzy minuty drugiej tercji i już był remis. Najpierw człowiek od zadań specjalnych - Kaspars Daugavins (zdobył m.in. zwycięską bramkę z Polską) zmieścił krążek pod poprzeczką, a następnie dość szczęśliwie wyrównał Roberts Mamcics.

Chwilę po tym trafieniu na lodowisku doszło do bijatyki, w której uczestniczyli niemal wszyscy zawodnicy znajdujący się na lodzie. Pięści poszły w ruch, kaski fruwały, a sędziowie próbowali uspokoić sytuację. W końcu im się to udało i zaczęli rozdzielać kary. Łotysze dostali dwie mniejsze, a Szwedzi mniejszą oraz karę meczu. Pięciominutowej gry w przewadze Łotwa nie potrafiła jednak wykorzystać, a później przekonała się, co znaczy rozzłościć Szwedów.