Po blisko dziewięciomiesięcznym rozbracie z piłką do gry o stawkę już w sobotę może wrócić Niklas Suele. Obrońca Bayernu Monachium jesienią zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Rekonwalescencja trwała znacznie dłużej, niż zakładano.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Niemiec. FC Saarbruecken - Bayer Leverkusen 0-3 - skrót meczu. WIDEO © 2020 Associated Press

Suele doznał kontuzji 19 października zeszłego roku podczas ligowego meczu z Augsburgiem. Z postawieniem diagnozy nie było problemu. Doszło do całkowitego zerwania więzadła krzyżowego w lewym kolanie.

Reklama

Dla rosłego defensora był to drugi tego typu uraz w karierze. Pierwszy raz przechodził przez to pięć lat wcześniej. Wiedział, że po rekonstrukcji okres powrotu do pełni sił trwa zwykle pół roku.

W kwietniu tego roku 24-latek wrócił do ćwiczeń po podręcznikowych sześciu miesiącach, ale szybko okazało się, że rekonwalescencja nie przebiegła pomyślnie. Po kilku treningach piłkarz znów musiał poddać się opiece lekarskiej. W stawie kolanowym gromadził się płyn. Dalsze obciążanie chorej nogi było niemożliwe.