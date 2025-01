Przykre sceny w Bundeslidze. Polak w końcu się doczekał, aż nagle ogromny koszmar

Jakub Kamiński w niemieckim klubie nie pełni co prawda super ważnej roli, lecz od czasu do czasu pozytywnie zaskakuje sympatyków popularnych "Wilków". W obecnie trwającym sezonie liczby napastnika nie należą do najlepszych, ponieważ ma na koncie zaledwie jedną asystę. Zdrugiej strony to efekt niewielu szans od trenera. 14 stycznia nasz rodak wreszcie pojawił się jednak w pierwszym składzie. 22-latek niestety długo się z tego faktu nie nacieszył. Jego zespół bez większych problemów od samego początku dominował nad Borussią Moenchengladbach, ale młody zawodnik poczynania kolegów w drugiej połowie oglądał co najwyżej z perspektywy trybun lub ławki rezerwowych.

