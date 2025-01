Polak grał od 87. minuty. Wyleciał z czerwoną kartką. "Boiskowy bandytyzm"

Ekipa z Hamburga to obecnie beniaminek Bundesligi . Polak nie może liczyć na miejsce w wyjściowej jedenastce, grywa głównie epizody . W bieżącym cyklu na ligowej murawie pojawiał się tylko 10 razy. Spędził na niej łącznie 120 minut.

Dźwigała dał "popis" w starciu z outsiderem. Kilka minut gry i czerwona kartka

Do tej pory miał na koncie tylko jedną żółtą kartkę. Uległo to radykalnej zmianie w środowy wieczór. 29-letni stoper wszedł na plac gry w 87. minucie wyjazdowego meczu z VfL Bochum, ostatnią drużyną w tabeli. I nie dotrwał do końcowego gwizdka.