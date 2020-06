W meczu 34. kolejki Bundesligi Borussia Moenchengladbach pokonała Herthę Berlin 2-1 i wywalczyła sobie awans do Ligi Mistrzów. Krzysztof Piątek wybiegł w pierwszym składzie stołecznego klubu, lecz nie miał okazji do strzelenia gola. Ułatwił za to zdobycie bramki gospodarzom, odpuszczając krycie rywala we własnym polu karnym.

Borussia Moenchengladbach - Hertha Berlin 1-0, trwa przerwa

Krzysztof Piątek otrzymał szansę od pierwszej minuty w kolejnym spotkaniu z rzędu. Trenerzy i działacze Herthy wypowiadali się o nim w samych superlatywach, a napastnik do tej pory zdobył trzy bramki po przerwie spowodowanej koronawirusem.



Gospodarze od samego początku spotkania ruszyli do ataku. Już w 7. minucie Breel Embolo dobrze poradził sobie z defensorami Herthy i odegrał do Jonasa Hofmana, który pewnym uderzeniem dopełnił formalności.



Niemiec znalazł się w dobrej sytuacji również po kilkunastu minutach. Wyszedł sam na sam z bramkarzem Herthy, jednak Dennis Smarsch uprzedził go i złapał piłkę.



Kilka minut przed przerwą gospodarze powinni prowadzić już dwoma bramkami. Alexander Esswein popełnił katastrofalny błąd we własnym polu karnym, zagrywając futbolówkę prosto pod nogi rywala, a dokładniej Larsta Stindla. Na jego szczęście kapitan "Źrebaków" trafił tylko w słupek.